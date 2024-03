Home

Collesalvetti

1 Marzo 2024

Eleonora Riso, da Collesalvetti a regina di Masterchef. 27anni, cuoca amatoriale dall'anima creativa

Collesalvetti (Livorno) 1 marzo 2024 – Eleonora Riso, da Collesalvetti a regina di Masterchef. 27anni, cuoca amatoriale dall’anima creativa

Eleonora Riso, una giovane di 27 anni originaria di Collesalvetti in provincia di Livorno; ha conquistato il cuore degli italiani e il titolo di vincitrice della stagione attuale di MasterChef Italia. La sua avventura culinaria è stata coronata da successo e creatività, emergendo come una cuoca amatoriale dal talento straordinario.

Nel corso della finale, Eleonora ha impressionato la giuria con il suo menu intitolato “Ichigo Ichie – Quant’è bello leggere tra le righe”. I suoi piatti, ispirati alla cucina giapponese e intrecciati con le sue radici e le sue esperienze, hanno incarnato l’essenza del concetto giapponese di “ichigo ichie”, invocando la bellezza e l’unicità di ogni momento della vita.

Il menu di Eleonora ha preso vita con piatti dal nome evocativo, come; “Nonno Umami” con chips di carta di riso e “Fiume Sacro”, ravioli al vapore ripieni di patate aromatizzate al rosmarino. Ogni piatto era una celebrazione dell’equilibrio tra ingredienti, tradizioni e innovazione, riflettendo il viaggio personale e culinario di Eleonora.

La sua vittoria non solo le ha garantito un premio in denaro di 100. 000 euro e l’accesso a un prestigioso corso di formazione presso ALMA – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana, ma anche l’opportunità di pubblicare il suo primo libro di ricette, intitolato “Laboratorio di Sapori”, in uscita l’8 marzo.

Eleonora, con la sua personalità fuori dagli schemi e la sua passione per la cucina, ha dimostrato che la creatività e l’originalità possono portare al successo anche nei contesti più competitivi. La sua storia di crescita e scoperta culinaria, dalle campagne toscane alla cucina di MasterChef; è un’ispirazione per tutti coloro che seguono le proprie passioni e sognano in grande.

Con la sua vittoria, Eleonora non solo è diventata la regina indiscussa di MasterChef, ma ha anche conquistato un posto speciale nei cuori degli spettatori di tutto il paese, dimostrando che il talento e la dedizione possono portare a risultati straordinari, anche partendo da una piccola città come Collesalvetti.

Eleonora Riso, da Collesalvetti a regina di Masterchef. 27anni, cuoca amatoriale dall’anima creativa

