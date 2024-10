Home

Eletto il direttivo provinciale della Lega, Marco Landi il più votato

14 Ottobre 2024

Livorno 14 ottobre 2024 – Eletto il direttivo provinciale della Lega, Marco Landi il più votato

Si è svolto a Cecina presso l’Auditorium “Altero Matteoli” il secondo Congresso Provinciale della Lega presieduto dal Deputato del Carroccio, On. Elisa Montemagni. Dopo il Commissariamento guidato dal fiorentino Filippo La Grassa e durato per più di un anno, i numerosi soci militanti del partito di Matteo Salvini con diritto di voto che hanno partecipato attivamente all’evento anche con vari interventi, hanno votato per il Direttivo Provinciale del Partito

Nello specifico hanno ottenuto il maggior numero di voti tra i 16 candidati, risultando così eletti in modo rappresentativo di tutta la Provincia, i seguenti soci militanti:

il Consigliere e Portavoce dell’Opposizione della Regione Toscana, Marco Landi (Elba), la Consigliera del Comune di Portoferraio, Lara Giusti (Elba), l’Assessore al Comune di Piombino, Vittorio Ceccarelli (Piombino), il Capogruppo al Comune di Piombino, Massimo Giannellini (Piombino), Lorenzo Patrone (Venturina), Lorenzo Gasperini (Cecina), Daniele Piromallo (Rosignano), Gessica Sartini (Livorno), Massimo Secenti (Livorno) e Luca Tacchi (Collesalvetti).

