Home

Cronaca

Eletto il nuovo consiglio e designate le cariche direttive dell’ordine degli ingegneri della provincia di Livorno

Cronaca

5 Luglio 2022

Eletto il nuovo consiglio e designate le cariche direttive dell’ordine degli ingegneri della provincia di Livorno

Livorno, 05 Luglio 2022

Si è insediato il nuovo Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Livorno, eletto a seguito delle elezioni indette nel Giugno scorso.

I consiglieri eletti per il mandato 2022-26 sono:

Enrico Battaglini, Valerio Benocci, Valeria Bertodo, Paolo Chiara, Michela Carrai, Federico Del Moro, Anna Franceschi, Alessandro Pacciardi, Fusco Pellegrini, Francesco Pistone, Monica Rossi.

Il nuovo consiglio si è riunito per eleggere le cariche direttive, che risultano essere: Presidente l’Ing. Francesco Pistone, Segretario l’Ing. Anna Franceschi, Tesoriere l’Ing. Alessandro Pacciardi e Vicepresidenti l’Ing. Paolo Chiara e l’Ing. Fusco Pellegrini.

Nominata delegata presso la Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri della Toscana l’Ing. Irene Sassetti.

“Lavoreremo per un ordine aperto a tutti gli Ingegneri, speriamo che in tanti partecipino insieme a noi al miglioramento di questa splendida professione -Fanno sapere in una nota congiunta i neo-eletti- Ma saremo anche un Ordine che dialoga con il territorio e che vuole mettere le proprie competenze a disposizione delle città e dei territori della Provincia di Livorno” concludono.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin