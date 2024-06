Home

12 Giugno 2024

Livorno 12 giugno 2024 – Elettori centrodestra sul divano causa della disfatta di Guarducci? Forse non si sentivano rappresentati

“Gentilissimo Guarducci, se gli elettori del centro destra stanno sul divano, forse non si sentono rappresentati.

Gentilissimo Guarducci, ho letto alcune righe riportate sulla stampa dove vengono riportate alcune sue parole secondo cui la colpa della sconfitta è dovuta a chi è rimasto sul divano e non ha votato il centro destra.

“Non ha funzionato l’affluenza: se a Livorno è andato a votare soltanto il 55% degli aventi diritto vuol dire che la città si è rassegnata a un destino triste come quello che purtroppo ci toccherà nei prossimi cinque anni. Chi va a votare ha sempre ragione: i sostenitori del centrosinistra, e quindi di Salvetti, sono andati in massa a votare come dimostra il risultato della vittoria al primo turno. Tanti di coloro che ho incontrato in questi mesi che si lamentavano, brontolavano e si stracciavano quasi le vesti su tanti temi. a quanto pare sono rimasti sul divano di casa. E così si è costruita una sconfitta”.

Troppo facile scaricare la la colpa su chi non vota, le responsabilità sono e saranno sempre politiche, se le persone sono rimaste sul divano e non hanno votato un candidato civico sostenuto dal centro destra forse ci sarà una ragione, e non se lo domanda?

Per quanto mi riguarda il suo programma elettorale e anche la scelte di Lei come candidato sindaco non mi sono mai piaciute e molto probabilmente anche a molti altri elettori

Siccome tra elettori della stessa idea si parla…

… Il suo nome ha dato l’impressione agli elettori di essere stato calato dall’alto con imposizione di qualche partito e poi accettata da tutti con mal di pancia interni non indifferenti. E’ partito male e qualcuno molto probabilmente qualcuno le ha anche remato contro

A livello personale non è andata giù l’alleanza locale con Azione, un partito che a inizio campagna elettorale, a livello nazionale ha sfiduciato il ministro Salvini. Gli elettori e dico gli elettori, perchè tra persone della stessa idea si parla, (come già fatto notare prima), l’alleanza con Azione è stata vista negativamente e non opportuna. E’ stata vissuta come una scelta per raccogliere più voti e quindi un segno di debolezza del centro destra che pur di arrivare si sarebbe, scusate l’espressione “attaccato a tutto”

Anche tra i candidati poi diciamocela tutta, nomi di spessore ce ne stavano pochi. Già non siete partiti bene, inoltre anche a livello mediatico non è che vi si sia visto molto.

Per tutto quanto sopra detto personalmente ho deciso di restare non sul divano ma alla finestra a vedere cosa sarebbe accaduto. Salvetti ha vinto al primo turno, per colpa di una politica del centro destra che non ha dato fiducia ai cittadini. Le dirò anche ad eventuale un ballottaggio tra Salvetti con il Primo Polo io e moltissimi altri conoscenti moderati del centro destra avremmo votato Salvetti. Infine, in un eventuale ballottaggio tra questo centro destra e Salvetti sarei rimasto a casa piuttosto di dover votare un centro destra che non mi rappresenta.

In conclusione fate mea culpa politica e iniziate già da oggi a cambiare modo di fare politica, così non andate da nessuna parte”.