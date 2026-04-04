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Aree pubbliche

Elettrificazione del porto, due mesi di lavori in via Salvatore Orlando. Come cambia la mobilità

Aree pubbliche

4 Aprile 2026

Elettrificazione del porto, due mesi di lavori in via Salvatore Orlando. Come cambia la mobilità

Livorno, 4 aprile 2026 elettrificazione del porto, due mesi di lavori in via Salvatore Orlando. Come cambia la mobilità

Nell’ambito degli interventi in corso per l’elettrificazione delle aree portuali, dopo le festività pasquali saranno eseguiti in zona via Salvatore Orlando/piazzale Zara alcuni lavori che si protrarranno per un paio di mesi e che comporteranno scavi nella carreggiata di via Salvatore Orlando compresa tra i civici 42 e 44 (principalmente lato mare). In questo tratto (ordinanza n. 2677/2026 in vigore dal 7 aprile al 13 giugno) è previsto il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata.

I veicoli che percorreranno via Salvatore Orlando in direzione nord (diretti da via della Cinta Esterna verso via Leonardo da Vinci/Calambrone o verso il ponte Genova) potranno svoltare a destra in via Dino Lugetti (a metà di via Salvatore Orlando) per accedere a via Enrico Mattei. In fondo a via Lugetti, all’incrocio con via Mattei, sarà infatti consentito svoltare anche a sinistra (verso nord).

Nel tratto di via Salvatore Orlando a nord dell’intersezione con via Lugetti fino al civico 42 (in corrispondenza del quale sarà in funzione una rotatoria provvisoria per consentire ai mezzi di ritornare indietro), potranno transitare i veicoli diretti alle numerose attività che vi si trovano (i mezzi di lunghezza superiore a metri 7,5 potranno dirigersi solo verso le rimesse interne in quanto la rotatoria provvisoria non può essere percorsa da veicoli molto lunghi).

Nel tratto di via Salvatore Orlando compreso tra i civici 16 e 42 (quindi a sud e a nord dell’intersezione con via Lugetti) sarà in vigore il divieto di sosta lungo il lato ovest (lato mare) mentre sul lato opposto (lato civici pari) la sosta sarà riservata alle auto.

Il tratto di via Salvatore Orlando che si trova a nord del tratto chiuso a causa degli scavi tra i civici 42-44, potrà essere raggiunto, come sempre, da via Leonardo da Vinci e da via Genova (ponte Genova), con rotatoria provvisoria in piazzale Zara (con senso di marcia antiorario) per consentire di tornare indietro verso via Enrico Mattei.

Per facilitare il collegamento tra ponte Genova e piazzale Zara, è stata modificata la struttura delle due isole spartitraffico presenti.

Sempre per agevolare il collegamento tra ponte Genova e piazzale Zara, sarà istituito il “dare precedenza” in via Leonardo da Vinci all’altezza delle corsie di canalizzazione per l’immissione in piazzale Zara e via Mattei, e in fondo a via delle Cateratte per i veicoli diretti a sinistra verso via Enrico Mattei o verso piazzale Zara.

In tutti i tratti stradali interessati da modifiche sarà in vigore il limite massimo di velocità di 30 km/h.

Tutte le attività e tutti gli esercizi presenti nella zona continueranno ad essere raggiungibili, sia pure con percorsi leggermente modificati.