Home

Eventi

Elettrosmog: Rischi per l’uomo e l’ambiente, se ne parla con Libertà Livorno

Eventi

21 Marzo 2025

Elettrosmog: Rischi per l’uomo e l’ambiente, se ne parla con Libertà Livorno

Livorno 21 marzo 2025 Elettrosmog: Rischi per l’uomo e l’ambiente, se ne parla con Libertà Livorno

Libertà Livorno invita la cittadinanza alla conferenza tenuta dalla dottoressa Patrizia Gentilini dal titolo: Elettrosmog: Rischi per l’uomo e l’ambiente , organizzata da Libertà Livorno presso il suo Centro in Borgo Cappuccini 25, il 22 Marzo 2025, alle ore 17,30

Riparte il ciclo Onde Avverse, in cui affronteremo il tema delle onde e delle frequenze che pervadono l’atmosfera e i nostri corpi, per sensibilizzare la popolazione su questo vero e proprio “male invisibile”.

Nel secondo incontro (in collaborazione con AsSIS), che si terrà sabato 22 marzo 2025 ore 17.30 al Centro Libertà, ci concentreremo sugli effetti nocivi dell’elettrosmog (5G incluso) per l’ambiente e per l’uomo, avvalendoci del parere clinico e degli studi della dott. ssa Patrizia Gentilini, oncologa, ematologa, membro del Comitato Scientifico Fondazione Allineare Sanità e Salute e CMSI (Commissione Medico Scientifica Indipendente).

Anche stavolta vi esortiamo non solo a partecipare ma a divulgare e portare con voi persone ancora non hanno ben chiara la gravità della situazione in questo ambito.

Seguirà aperitivo (non apericena).