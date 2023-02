Home

27 Febbraio 2023

Elezione Elly Schlein, Gazzetti: “chi ha votato ha costruito quel cambiamento che attendevamo da anni”

Livorno 27 febbraio 2023

Il commento ed i ringraziamenti del consigliere regionale Francesco Gazzetti dopo il voto delle primarie del PD:

“Voglio ringraziare, una per una, le persone che venendo a votare ieri hanno costruito quel cambiamento che attendevamo da anni.

Molti di loro mi hanno scritto per raccontarmi le loro emozioni o anche solo per dirmi che erano andate a votare.

C’è gente che ha fatto centinaia di chilometri per rientrare in città per poi ripartire e chi, sotto l’acqua, ha aspettato in fila di entrare in seggi affollatissimi.

Ho visto persone che, tra mille difficoltà dettate dall’età, si sono fatte accompagnare da amici e parenti ed ho visto ragazze e ragazzi che per tutta la giornata hanno dedicato il loro tempo a schede e verbali di seggio.

Ho abbracciato chi c’era sin dal primo minuto e chi si è aggiunto durante il percorso. È stato bellissimo anche riannodare fili e riprendere relazioni interrotte da tempo.

Ha ragione Elly, ci stavamo cercando ed ora ci siamo ritrovati. E soprattutto abbiamo fatto comunità.

Abbiamo detto alle persone venite e cambiateci e così avete fatto.

Lo scenario politico, a tutti i livelli, è profondamente cambiato in poche ore e questo, come ha ricordato la nostra nuova Segretaria nazionale è una cattivissima notizia per il Governo Meloni.

Che bellezza quel passaggio!

Finalmente parole chiare e dette tutte e sino in fondo, perché del tutto e del contrario di tutto non ne potevamo davvero più.

Ora inizia il lavoro vero, un lavoro immane ma che non ci spaventa e che affronteremo aprendo porte e finestre, mettendo in circolo energie e passioni e orientando il lavoro da fare verso le priorità che abbiamo condiviso insieme.

Chi è venuto a votare alle Primarie, infatti, ci ha detto una cosa molto chiara ovvero che serve un partito di sinistra moderna ed europea, che ponga tre punti tra le sue priorità: lotta alle diseguaglianze sociali ed economiche, lotta al precariato nel mondo del lavoro e lotta ai cambiamenti climatici.

Un’identità chiara e netta che sia al servizio di chi è più debole e di chi si sente ai margini.

Questo ci hanno detto le donne e gli uomini che sono venute a votare e che hanno deciso di crederci ancora.

E con Elly ed a Emiliano Fossi, a cui vanno i miei complimenti e tutta la mia soddisfazione per la loro elezione, abbiamo la certezza che questo sarà il cammino che seguiremo.

E per farlo dovremo continuare a restare in connessione con le istanze e le necessità vere e concrete della gente, restando immersi nella realtà quotidiana.

Questo è il compito che abbiamo ovvero occuparci e preoccuparci non tanto delle prossime elezioni politiche ma delle politiche da mettere in campo a tutti i livelli.

Questo sarà il modo per non tradire la fiducia della nostra gente e di chi è venuto a votare alle Primarie.

Anzi ora diciamo a questa meravigliosa gente di venire ed entrare nel nuovo PD: c’è bisogno di tutte e tutti a partire, naturalmente, da chi c’è già e pronti ad accogliere, a braccia aperte, chi si aggiungerà cammin facendo.

Questi sono i miei pensieri e le mie emozioni che porterò anche in assemblea nazionale dove cercherò di rappresentare al meglio il sentire delle nostre comunità, cercando di portare un po’ di salmastro e di Libeccio anche a Roma”.

