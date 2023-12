Home

Elezioni 2024, catenaccio tra M5S e sigle della sinistra, anche rifondazione entra nell’alleanza

5 Dicembre 2023

Livorno 5 dicembre 2023 – Elezioni 2024, catenaccio tra M5S e sigle della sinistra, anche rifondazione entra nell’alleanza

Come nel gioco del calcio, “difesa a catenaccio”, tattica difensiva applicata da una squadra generalmente debole, i partiti (M5S, Potere al Popolo e Buongiorno Livorno) dopo aver corso separatamente con un loro candidato sindaco ed essere usciti sconfitti alle passate amministrative si sono uniti in una coalizione; oggi, nella nuova figura politica che si prospetta a nuova candidata al governo della città come alternativa a Luca Salvetti, entra anche Rifondazione Comunista

In merito alla nuova alleanza, Marco Chiuppesi; Segretario Federazione Livornese Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea comunica infatti quanto segue:

“Nelle scorse settimane Rifondazione Comunista ha avuto degli incontri con altre forze politiche livornesi in vista delle prossime elezioni amministrative.

Il confronto con Potere al Popolo!, con Buongiorno Livorno e con il Movimento 5 Stelle ha avuto risultati decisamente positivi, evidenziando l’interesse comune al percorso verso una possibile coalizione elettorale.

Abbiamo discusso l’argomento nel nostro Comitato Politico Federale, per l’occasione allargato all’assemblea delle iscritte e degli iscritti, ottenendo ieri l’approvazione all’unanimità della linea politica e il mandato a portare nel migliore dei modi possibile il contributo di idee, di valori, di passione del Partito della Rifondazione Comunista al progetto di questa coalizione.

Assumiamo questo impegno con la convinzione che ci siano i presupposti di metodo e di merito per poter fare, tutte e tutti assieme, un importante lavoro a beneficio della nostra città”

