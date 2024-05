Home

Cronaca

Elezioni amministrative: sarà possibile dare anche il “voto disgiunto”

22 Maggio 2024

Quindi votare in contemporanea un candidato sindaco e consiglieri di altre liste

Livorno, 22 maggio 2024 – La conferma arriva dal manuale Anci per le Amministrative 2024 (3.2, pag. 20). Nei Comuni oltre 15mila abitanti (anche Livorno, quindi) è ammesso il “voto disgiunto”.

Elezione del Sindaco nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.

Il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all’elezione del consiglio comunale, e con sistema a maggioranza assoluta, per cui risulta vincitore il candidato Sindaco che ottiene il 50% più uno dei voti validi.

Se nessun candidato raggiunge tale quorum, si passa al secondo turno che si svolge, nella seconda domenica successiva a quella del primo, tra i due candidati che hanno conseguito più voti.

Come si fa il voto disgiunto

Ciascun elettore può, con unico voto, votare per un candidato alla carica di Sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste.

L’elettore può anche votare per un candidato alla carica di Sindaco, non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo (voto disgiunto).

In ordine all’attribuzione dei seggi, non sono ammesse le liste che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3% dei voti validi e che non appartengono a nessun gruppo di liste che, nel primo turno, abbia superato tale soglia;

alla lista collegata al Sindaco eletto, che abbia ottenuto almeno il 40% dei voti validi, è assegnato il 60% dei seggi (premio di maggioranza).