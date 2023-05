Home

17 Maggio 2023

Livorno 17 maggio 2023 – Elezioni amministrative, Tenerini (FI): Centrodestra unito segno di responsabilità verso l’elettorato

“I risultati delle amministrative a Massa e Pietrasanta dimostrano che se il centrodestra si fosse presentato unito avrebbe vinto al primo turno. Anche a Campi forse sarebbe andato diversamente. Presentarsi separatamente ha determinato la necessità di procedere al ballottaggio. Ritengo importante imparare dai propri errori e comprendere che affrontare l’avversario uniti e con un’unica proposta può portare a risultati migliori”. Lo dichiara la deputata e coordinatrice provinciale di Forza Italia Livorno, Chiara Tenerini che aggiunge: “Sono comunque soddisfatta per la storica vittoria di Pelandri a Poggio a Caiano che diventa sindaco dopo 78 anni di Governo solo del centrosinistra e per la vittoria della nostra candidata Manuela Del Grande a Santa Maria a Monte. Grande plauso anche per Corsini a Rio (Isola d’Elba) e Renzi a Capraia. Mi auguro che per il ballottaggio i particolarismi e la faziosità possano essere superate in nome di una unità che significa anche responsabilità nei confronti dell’elettorato di centrodestra”

