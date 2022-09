Home

Politica

Elezioni- Candidati e protocollo Rifiuti Zero, ecco chi era presente e chi ha firmato

Politica

22 Settembre 2022

Elezioni- Candidati e protocollo Rifiuti Zero, ecco chi era presente e chi ha firmato

Livorno 22 settembre 2022 – Elezioni- Candidati e protocollo Rifiuti Zero, ecco chi era presente e chi ha firmato

Ieri è stato il “firma-day” per i candidati nei collegi livornesi uninominali e plurinominali di Camera e Senato. Ecco quanto riferisce Rifiuti Zero:

abbiamo invitato pubblicamente tutti i candidati di tutte le liste perché partecipassero al dibattito con il presidente di Zero Waste Italy, Rossano Ercolini, o in caso di impossibilità a partecipare almeno aderissero al protocollo rifiuti-zero Livorno, che oltre al sostegno alla strategia rifiuti-zero, già abbracciata da oltre 300 comuni italiani per circa 7 milioni di abitanti, prevede anche:

1 NO all’inceneritore Aamps, SÌ impianti alternativi di riuso e riciclo

2 NO al mega-inceneritore ENI a Stagno

3 NO alla discarica a Limoncino

4 NO al riapertura dell’impianto ex Rari

Al dibattito hanno partecipato 7 candidati di 6 diverse liste:

Andrea Romano – PD – collegio uninominale Camera

Stella Sorgente – M5S – collegio uninominale Camera

Eros Tetti – Verdi/Sinistra Italiana – collegio plurinominale Senato

Vittorio Cateni – Unione Popolare – collegio plurinominale Camera

Francesco Sale – Italia Sovrana e Popolare – collegio plurinominale Camera

Sabina Bargagna – Vita – collegio plurinominale Camera

Ciro Scognamiglio – Vita – collegio plurinominale Camera

Tutti hanno sottoscritto il protocollo tranne Andrea Romano del PD, che ha preferito, dopo il suo intervento, pubblicare un post in cui ha riportato le posizioni espresse nel dibattito:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=510106070926381&id=100057809781300

Le liste che non hanno partecipato al dibattito e che non hanno neppure voluto esprimere l’adesione al protocollo, rendendo a nostro avviso manifesto il loro disinteresse o addirittura la loro avversione alle proposte per una gestione virtuosa dei rifiuti e per la difesa del territorio livornese (ma daremo conto di eventuali adesioni fino all’ultimo momento utile) sono queste:

Fratelli d’Italia

Lega

Azione Italia Viva

Forza Italia

+ Europa

Italexit

Impegno Civico

Noi Moderati

PCI

Ovviamente custodiremo i protocolli sottoscritti dai candidati Sorgente, Cateni, Tetti, Sale, Bargagna e Scognamiglio e anche le dichiarazioni pubblicate dall’on. Romano, per ricontattarli successivamente, in caso di loro elezione al Parlamento come rappresentanti del territorio livornese, chiedendo di mantener fede ai loro impegni ed alle posizioni espresse.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin