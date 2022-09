Elezioni – “Cantieri fermi e aziende edili nel caos”, Tenerini (FI): “No burocrazia, regole chiare e incentivi programmati”

Home

1 Settembre 2022

Livorno 1 settembre 2022

Tenerini (FI): il comparto edilizio non può bloccarsi, interventi urgenti. Edilizia: No burocrazia, regole chiare e incentivi programmati. Troppi cantieri fermi, proprietari nel caos e aziende edili che rischiano di fallire.

Per bloccare le frodi che si sono verificate all’inizio, causate soprattutto dalla lacunosità della normativa; si è finito per danneggiare anche quanti hanno cercato di seguire le procedure di rito.

È urgente uno sblocco dei crediti per la ripartenza del comparto edile e tutto l’indotto. Indotto che è purtroppo quasi a terra

Con la decisone dell’Agenzia delle Entrate di considerare le banche responsabili in solido dei crediti che hanno accordato, ora, chiaramente a queste condizioni non li accettano più.

L’idea del superbonus110 era buona, ma la sua messa in pratica un vero e proprio disastro.

Inutile e dannoso dare le chiavi di una Ferrari ad un neo-patentato, perché è inevitabile che vada subito a sbattere o, peggio, che faccia morti e feriti.

Inutile avere idee se poi non si hanno le competenze per poterle realizzare.

I nostri interventi hanno messo un pò di ordine e semplificato il caos normativo originario; ma gli ultimi interventi normativi del Governo, che noi abbiamo contestato ab origine, hanno di fatto bloccato il comparto edile e creditizio.

Come se non bastasse l’Agenzia sta effettuando dei controlli veramente penetranti sui bonus già liquidati, per cui molti beneficiari rischiano di dover restituire per intero le agevolazioni percepite, nonostante si siano affidati a professionisti per istruire le pratiche.

Con molta fatica Forza Italia sta cercando di risolvere prima possibile questa situazione per evitare che la crisi, già appesantita inverosimilmente dal costo dell’energia insostenibile per famiglie e aziende, porti ad una catastrofe annunciata.

Nel programma del cdx è previsto che gli incentivi dovranno invece diventare strutturali, con una normativa più snella e non interpretabile: no burocrazia, regole chiare e incentivi programmati.

Vogliamo che l’efficientamento venga esteso anche ad altre tipologie di immobili così come previsto nel PNRR, perché; ciò è essenziale per contenere i costi dell’energia elettrica, ormai alle stelle.

Un altro tema, quello del costo dell’ energia, sul quale dobbiamo intervenire immediatamente anche a livello europeo. Fissare un tetto massimo del prezzo del gas e tutti gli altri correttivi possibili, altrimenti il rischio che molti imprenditori saranno costretti a chiudere è dietro l’angolo, con conseguenze drammatiche per le famiglie italiane, con pesanti ripercussioni anche sul PIL nazionale.

Dobbiamo scongiurare tutto, ciò

Con il nuovo Governo, Forza Italia, partito intriso di una cultura imprenditoriale e manageriale unica, con il suo programma giocherà un ruolo fondamentale per creare condizioni favorevoli alla ripartenza del settore edile e per gestire una crisi energetica che non ha eguali nella storia moderna.

Chiara Tenerini

Candidata per il centrodestra alla Camera dei Deputati per la provincia di Livorno

