Elezioni, “Che fine ha fatto la Toscana?”

20 Settembre 2020

Livorno 20 settembre 2020

“Che fine ha fatto la Toscana?” è quanto si stanno chiedendo in diversi che hanno visitato il portale governativo “Eligendo.

Il link: https://elezioni.interno.gov.it/regionali/votanti/20200920/votantiRI

Dal sito, che raccoglie tutti i dati nazionali sulle elezioni, mancano non solo i dati sulle affluenze, ma non c’è proprio la regione Toscana

Lo screenshot della pagina

Da notare anche il fatto che i dati sulle affluenze non sono divisi per ore, ma sono costruiti “a cascata” in base ai dati arrivati dai singoli Comuni. Possibile che nessun Comune toscano abbia inviato i dati?