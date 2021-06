Home

23 Giugno 2021

Livorno 23 giugno 2021 – Elezioni Compagnia Portuali, Martelli e Raugei passano al primo turno. Martelli il più votato

Le elezioni della Compagnia Portuale riconfermano alla dirigenza Martelli e Raugei al primo turno

Al ballottaggio perchè non hanno superato il 50% +1 dei voti al primo turno vanno Dalli e De Simoni

Tra i soci cooperatori Martelli ottiene 119 prefernze mentre Raugei si ferma a 99. Raugei però recupera voti tra i soci sovventori (lavoratori nelle società partecipate) e il risultato finale è di 165 voti per Martelli e 163 per Raugei

Raugei, il presidente uscente della CP in carica dal 2007 anche se ha aumentato i suoi consensi, per la prima volta in 14 anni non è il più votato

Marco Martelli che è entrato in consiglio tre anni fa, rafforza dunque la sua posizione all’interno della Compagnia. Anche se solo con 2 voti in più, è riuscito per la prima volta a superare il dominio incontrastato di voti di Raugei durato per 14 anni

