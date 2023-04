Home

Elezioni Consigli di Zona, ecco le graduatorie provvisorie

3 Aprile 2023

Elezioni Consigli di Zona, ecco le graduatorie provvisorie

Hanno votato in 4000, tra il 27 marzo e il 2 aprile

Livorno, 03 aprile 2023 – Il Comune ha reso note le graduatorie provvisorie degli eletti ai Consigli di Zona. Il dato finale ha visto il voto di circa 4mila residenti, dal 27 marzo al 2 aprile.

Questo il link per consultarle:

https://www.comune.livorno.it/consigli-zona/elezioni-2023-consigli-zona/graduatorie-provvisorie

l’Amministrazione precisa che la Commissione Tecnica si esprimerà sui reclami o contestazioni relativi all’esito delle elezioni pervenuti entro 7 giorni dalla pubblicazione (11.4.2023), entro i successivi 7 giorni lavorativi (20.4.2023), come previsto all’art.8, comma 5 del Regolamento dei Consigli di Zona.

Reclami o contestazioni potranno essere presentati via PEC (comune.livorno@postacert.toscana.it), tramite presentazione all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune, o alla mail partecipazionedecentrata@comune.livorno.it allegando documento di identità.

Si specifica che nelle graduatorie dei Consigli di Zona, in applicazione dell’art.8, comma 6 del Regolamento, per garantire il rispetto delle specificità dei singoli quartieri e la loro rappresentatività all’interno dei Consigli, il consigliere più votato di ogni quartiere entra a far parte del Consiglio di Zona indipendentemente dal numero dei voti conseguiti; per la restante parte si tiene conto dei candidati più votati all’interno di tutto il Consiglio di Zona.