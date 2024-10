Home

Cronaca

Elezioni Consorzio di Bonifica, ecco la lista livornese Ambiente e Territorio

Cronaca

2 Ottobre 2024

Elezioni Consorzio di Bonifica, ecco la lista livornese Ambiente e Territorio

Livorno 2 ottobre 2024 – Elezioni Consorzio di Bonifica, ecco la lista livornese Ambiente e Territorio

Si sono presentati tre dei candidati della lista Ambiente e Territorio per le elezioni del Consorzio di Bonifica Toscana Costa che si terranno da giovedì 3 a sabato 5 ottobre. Si tratta di Rosanna Soffritti, Barbara La Comba e Alfio Baldi.

I Comuni che ricadono nel nostro Comprensorio 5 Toscana Costa sono 19 della provincia di Livorno, 8 della provincia di Grosseto, 13 nella provincia di Pisa – Val di Cecina – e 2 della provincia di Siena Nei consigli dei consorzi è rappresentato sia il mondo dell’agricoltura che il mondo delle amministrazioni pubbliche nonché i cittadini contribuenti suddivisi per fasce.

Si vuole ricordare il ruolo del Consorzio di Bonifica Toscana Costa e l’importanza del lavoro di questo ente sollecitando gli elettori ad esprimere le proprie preferenze alle elezioni che si terranno fra pochi giorni e di cui troppo poco si sta parlando.

I consiglieri forniscono gratuitamente il proprio servizio insieme con le amministrazioni comunali.

Nel consorzio di Bonifica vengono rappresentati gli interessi dei residenti ma anche degli agricoltori, con un ruolo spesso difficile di sostegno di comunità con problematiche diverse: dalla manutenzione dei corsi d’acqua per garantire il deflusso irriguo alla raccolta e distribuzione per uso irrigo delle acque superficiali ma in molti casi anche di laghi, invasi e, recentemente, anche delle acque di riuso. Molti progetti non sarebbero sostenibili e finanziabili senza organizzazioni come i Consorzi di Bonifica.

Rossana Soffritti

58 anni, di Suvereto, avvocata, Consigliera comunale a Piombino e poi Assessora a Campiglia Marittima per due legislature (1999 – 2009), nel 2009 e 2014 eletta sindaca del Comune di Campiglia Marittima con una coalizione di centrosinistra per due mandati successivi e Membro dell’Oiv dal 2020 dei Consorzi di Bonifica della Toscana.

Soffritti sottolinea che il nostro è un territorio che merita grande attenzione con problematiche differenziate e complesse e il Consorzio di Bonifica riveste un ruolo determinante e fondamentale nella difesa che nella programmazione di investimenti che mettano sempre più in sicurezza città e territorio aperto.

Serve grande attenzione all’ambiente e all’innovazione perché questi sono tempi dove, con i cambiamenti climatici repentini sono sotto gli occhi di tutti, non basta la gestione ordinaria, bisogna impegnarsi per garantire sinergia fra enti e pianificazione di grandi investimenti, cruciali per rendere sempre più sicuro il territorio.

Barbara La Comba

51 anni, livornese, consigliere uscente del Consorzio di Bonifica Toscana Costa eletta nel 2019, cofondatrice della lista civica Livorno civica che ha sostenuto l’elezione di Luca Salvetti a Livorno, da venti anni si occupa di Ambiente come dipendente del Gestore del Servizio Idrico Integrato ASA spa.

Esperta in tema di riutilizzo delle acque e tutela del territorio, è stata membro del comitato nazionale che ha lavorato alla predisposizione delle linee guida per le strategie dei Consorzi di Bonifica dei prossimi anni.

La Comba ricorda che senza la presenza e capacità di programmazione dei Consorzi oggi finanziamenti di importanti opere sia durante la siccità che in presenza di gravi alluvioni come quella vista pochi giorni fa nei comuni della costa a partire da Bolgheri, non sarebbero possibili.

Alfio Baldi

da sempre impegnato nel centrosinistra, candidato nella lista Ambiente e Territorio nell’area Livornese, si è posto l’obiettivo di rendere questo servizio ancora più vicino alle persone e sempre più puntuale ed efficace alla luce dei grandi cambiamenti climatici.

Chiude la conferenza stampa Il Sindaco di Livorno Luca Salvetti ricordando l’importanza di affrontare le problematiche di cui si occupa il Consorzio di Bonifica su cui deve essere posta maggiore attenzione, anche da parte della politica.

Livorno, e lo abbiamo visto, è una città fragile, al pari di altre città lungo la costa, da qui fondamentale la verifica puntuale e costante degli interventi che vanno fatti, sia come manutenzione che come investimenti”.

Chiediamo di aprire il dibattito sui contenuti, lontano da slogan che ben poco hanno a che fare con le grandi sfide che attendono organizzazioni come i Consorzi di Bonifica nei prossimi anni, vogliamo che si possa parlare dell’impegno richiesto già oggi per garantire la sostenibilità in un territorio complesso come la Costa Livornese.

Sono previste importanti opere di regimazione idraulica oltre le manutenzioni ordinarie, che non tutti conoscono. I candidati che si mettono e si sono messi già in passato a disposizione, lo ricordiamo, lo fanno gratuitamente, lo fanno per aiutare un percorso difficile di questi enti che si sanno sempre più strutturando per rispondere alla necessità di protezione di un territorio fragile, quindi con un ruolo fondamentale per la sostenibilità e la sicurezza idraulica ma anche la preservazione delle risorse nella Costa Toscana.

Elezioni Consorzio di Bonifica, ecco la lista livornese Ambiente e Territorio

Consorzio attraverso questo passaggio elettorale deve rafforzare il suo ruolo operativo e strategia futura che riguarda il rurale ma ancora e sempre di più sicurezza Citra territorio, cosa importante per Livorno.

Gli elettori potranno votare presso le sedi consortili (Venturina Terme, Rosignano M.mo e Portoferraio) da giovedì 3 a sabato 5 ottobre dalle 9:00 alle 19:00 e nei seggi istituiti nei Comuni del comprensorio sabato 5 ottobre dalle 9:00 alle 19:00.

Per Livorno presso il Municipio, lato Scali Finocchietti 4 e Piazza del Municipio 1

Elezioni Consorzio di Bonifica, ecco la lista livornese Ambiente e Territorio