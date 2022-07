Home

Elezioni, ecco il simbolo dell’alleanza Sinistra Italiana ed Europa Verde

28 Luglio 2022

Roma 28 luglio 2022 – Elezioni, ecco il simbolo dell’alleanza Sinistra Italiana ed Europa Verde

“Giustizia sociale e ambientale sono le due emergenze del nostro tempo, che la politica del Palazzo ha finora colpevolmente ignorato

Abbiamo bisogno di una proposta politica chiara, coraggiosa e alternativa alla pericolosa destra nazionalista, classista e negazionista.

Per garantire un futuro alle prossime generazioni, in un Paese più giusto, libero e sostenibile.

Questo è il simbolo con cui Sinistra Italiana ed Europa Verde – Verdi si presenteranno alle prossime elezioni politiche.

Perché non è vero che non c’è alternativa, e lo stiamo dimostrando”.

