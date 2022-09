Home

Elezioni – Fratoianni (Verdi Sinistra): “Per Tajani Greta Tumberg una papessa? Parole sprezzanti”

5 Settembre 2022

Roma 5 settembre 2022 – Elezioni – Ambiente, On. Nicola Fratoianni (Verdi Sinistra): “Per Tajani Greta Tumberg una papessa? Parole sprezzanti

A destra potrebbero avere più rispetto per una donna e per i giovani.

Possono andare pure su TikTok o farsi la foto con Dudù, ma a destra sono nemici dei giovani e gli Attila dell’ambiente

Sappiamo bene quale sia la sensibilità ambientalista della destra italiana fatta di condoni e cementificazione selvaggia, e di energia nucleare.

Servirebbe però un po’ di rispetto , francamente il coordinatore del partito del leader del Bunga Bunga potrebbe evitare di definire Greta Tumberg una papessa: queste parole sprezzanti verso una ragazza simbolo internazionale di un’intera generazione sono la cifra del loro modo di pensare.”

Lo afferma Nicola Fratoianni dell’Alleanza Verdi Sinistra, replicando alle parole di Tajani.

“A destra possono andare pure su Tik Tok e farsi la foto con Dudù – conclude Fratoianni – ma rimangono nemici dei giovani e gli Attila dell’ambiente”

