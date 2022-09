Home

12 Settembre 2022

Elezioni, in 2mila in piazza SMN per Italia Sovrana e Popolare

Firenze 12 settenbre 2022 – Elezioni, in 2mila in piazza SMN per Italia Sovrana e Popolare

Dichiarazione di Antonello Cresti, vicepresidente nazionale Ancora Italia/Italia Sovrana e Popolare

Sabato 11 settembre a Firenze per Italia Sovrana Popolare, nuovamente, una piazza gremita persone che hanno seguito attivamente, quasi tre ore di dibattito pubblico, che in questa campagna elettorale, fatta prevalentemente attraverso le televisioni o agenzie di stampa, non è da sottovalutare. Dopo lo straordinario successo per la raccolta firme, Italia Sovrana e Popolare raggiunge nuovi picchi attraverso queste partecipazioni nelle piazze.

Eppure il mainstream non solo sminuisce la nostra presenza e valore, ma addirittura ci occulta e questo sia a livello nazionale che locale. Cio’ crea due mondi paralleli, il nostro e quello che racconta il mainstream. I cattivi, le maleliningue potrebbero dire che noi viviamo in una bolla autoreferenziale, d’altronde mi permetto di dire che se fosse così, è una bolla di realtà, mentre contro di noi abbiamo solo il virtuale

