30 Agosto 2022

Elezioni, in Vescovado un dibattito con i candidati sui temi scottanti della politica

Livorno 30 agosto 2022 – Elezioni, in Vescovado un dibattito con i candidati sui temi scottanti della politica

La politica come gesto d’amore, come impegno di carità, come attenzione ai fratelli e al bene comune.

Queste sono le indicazioni che papa Francesco e i vescovi italiani suggeriscono ai candidati alle prossime elezioni del 25 settembre; indicazioni che chi andrà a votare dovrà poter riconoscere nei programmi e nelle persone che si sono messe in gioco per guidare il paese.

Ma come capire chi potrebbero essere le persone giuste da poter eleggere in questo momento storico?

Sicuramente ascoltandone le opinioni, gli obiettivi, i programmi per il futuro

Per questi motivi la Diocesi ha organizzato per Martedì 6 Settembre un confronto tra i candidati della circoscrizione elettorale di Livorno e Pisa.

Il dibattito si svolgerà in Vescovado a partire dalle 17.30 e sarà aperto a tutti, sarà inoltre trasmesso in diretta sul canale Youtube della Diocesi.

In questo pdf la riflessione e i temi che saranno affrontati nell’incontro:

