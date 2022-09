Home

Elezioni – Inflazione, ISP: stop sanzioni Russia, commissariamento ENI e sovranità alimentare, queste le soluzioni

9 Settembre 2022

Livorno 9 settembre 2022

“Prezzi impazziti, carrello della spesa sempre più pensate, bollette alle stelle, inflazione tornata ai livelli ‘d’oro’ degli anni 80. Il governo dei Migliori e quelli precedenti hanno regalato agli italiani uno scenario da incubo, e a pagare sono sempre i soliti.

E’ ora di dire basta a chi ci ha condotto in questa catastrofe”.

Lo dichiarano Maurizio Romani, Massimo Orlandini candidati rispettivamente nei collegi uninominali 04 Senato e 07 Camera della Toscana per Italia Sovrana e Popolare.

“Chiediamo l’immediato stop alle sanzioni contro la Russia (un paese si badi bene che non ci ha attaccati in alcun modo e a cui di fatto abbiamo dichiarato guerra), il commissariamento di ENI contro la speculazione sui prezzi energetici, e provvedimenti immediati per recuperare la sovranità alimentare, facilitando la messa a coltura delle terre, sovvenzionando le imprese contadine, in particolare quelle giovanili, sollecitando l’autoproduzione e creando meccanismi di controllo di filiera in maniera da evitare crescite abnormi dei prezzi lungo la catena dal campo allo scaffale” proseguono Romani e Orlandini.

Che concludono “solo attraverso la riconquista della nostra piena sovranità, nel rispetto delle prerogative degli altri stati promuovendo la cooperazione e la fratellanza internazionale, potremmo uscire da questa fase che si annuncia sempre più torbida e pericolosa”.

