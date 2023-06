Home

Provincia

Piombino

Elezioni irregolari alle acciaierie Jsw Steel di Piombino, si torna al voto

Piombino

1 Giugno 2023

Elezioni irregolari alle acciaierie Jsw Steel di Piombino, si torna al voto

Piombino 1 giugno 2023 – Elezioni irregolari alle acciaierie Jsw Steel di Piombino, si torna al voto

La Commissione elettorale JSW Steel ha riconosciuto l’errato svolgimento delle elezioni, ha decretato l’annullamento delle votazioni e si è impegnata a definire la data per nuove elezioni. Di fatto hanno accolto il ricorso presentato dalla Fiom-Cgil dove chiedevamo l’annullamento delle elezioni.

Peraltro è emerso che nel contenitore del materiale elettorale, che la Commissione elettorale al termine delle operazioni deve provvedere a sigillare, garantirne l’integrità e conservare per almeno tre mesi, mancavano le liste delle persone che avrebbero votato.

Non solo quindi i lavoratori che sono andati a votare non hanno firmato l’apposito elenco messo a disposizione dalla direzione aziendale, ma addirittura l’elenco con i nomi non era all’interno dell’apposito contenitore, a garanzia dei controlli futuri.

Un fatto “strano” e grave che le liste non fossero sigillate. Tutto ciò è stato verbalizzato dalla Commissione elettorale.

La Fiom Cgil è soddisfatta dell’accoglimento del ricorso e lavorerà per favorire la massima partecipazione alle nuove votazioni, nel pieno rispetto delle regole democratiche che regolano la materia.

Massimo Braccini (segretario generale Fiom Livorno)

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin