Home

Politica

Elezioni, Italia Sovrana e Popolare sarà presente in tutti i collegi di Italia, alla Camera e al Senato. I nomi in Toscana

Politica

25 Agosto 2022

Elezioni, Italia Sovrana e Popolare sarà presente in tutti i collegi di Italia, alla Camera e al Senato. I nomi in Toscana

Livorno 25 agosto 2022 – Elezioni, Italia Sovrana e Popolare sarà presente in tutti i collegi di Italia, alla Camera e al Senato. I nomi in Toscana

È la risposta unitaria ad un forte sentimento che ha pervaso i movimenti che negli ultimi 2 anni e mezzo si sono opposti al governo Draghi, alla gestione della pandemia e al green pass, alla guerra e alle sanzioni.

Composta da 15 organizzazioni antisistema, ITALIA SOVRANA e POPOLARE sarà presente in tutta Italia sulle schede elettorali di Camera e Senato.

La lista è frutto dell’aggregazione fra Riconquistare l’Italia di Stefano D’Andrea, il Partito Comunista di Marco Rizzo, Ancora Italia di Francesco Toscano, Azione Civile di Antonio Ingroia, Comitato NO Draghi e molte altre realtà anti-sistema.

IN TOSCANA ECCO I CANDIDATI:

CAMERA Collegio plurinominale n. 01: 1 Marianella Fioravanti 2 Antonello Cresti, 3 Alagia Scardigli, 4 Enrico Zanieri

– Collegio uninominale n. 02 Katiuscia Marchetti

– Collegio uninominale n. 03 Giorgio Bianchi

– Collegio uninominale n. 06 Veronica Colaianni

Collegio plurinominale n. 02: 1 Marco Rizzo, 2 Silvia Stefani, 3 Francesco Sale, 4 Caoli Berni

– Collegio uninominale n. 01 Roberta Fabbri

– Collegio uninominale n. 05 Alessio Flammia

– Collegio uninominale n. 09 Rosalba Fanciulli

Collegio plurinominale n. 03: 1 Francesco Toscano, 2 Daniela Mosca, 3 Mattia Bianchi, 4 Giulia Cei

– Collegio uninominale n. 04 Francesco Sale

– Collegio uninominale n. 07 Massimo Orlandini

– Collegio uninominale n. 08 Ambra Roncucci

SENATO Collegio plurinominale n. 01: 1 Salvatore Catello, 2 Claudia Placanica, 3 Antonio Martello, 4 Alessandra Angeloni

– Collegio uninominale n. 01 Maria Teresa Turrini

– Collegio uninominale n. 02 Giovanni Bacciardi

– Collegio uninominale n. 03 Dina Cianelli

– Collegio uninominale n. 04 Maurizio Romani

In Toscana saranno presenti segretari Marco Rizzo (PC) e Francesco Toscano (AI) ma anche come indipendente Giorgio Bianchi fotoreporter, il segretario Regionale del PC Francesco Sale e quello di Ancora Italia Maurizio Romani, l’ex senatore del PCI Giovanni Bacciardi e al senato il candidato presidente alle ultime regionali sempre per il PC Salvatore Catello. Al senato candidato anche l’operaio della GKN Antonio Martello che lo ha visto protagonista di un anno di lotte.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin