14 Settembre 2022

Elezioni, La Pietra (FdI) incontra la Cooperativa Labronica Pescatori

Livorno 14 settembre 2022 – Elezioni, La Pietra (FdI) incontra la Cooperativa Labronica Pescatori

Il Sen. Patrizio La Pietra il candidato di Fratelli d’Italia nel Collegio plurinominale del Senato per la Toscana, accompagnato dal Presidente Provinciale di Fratelli d’Italia Livorno Avv. Giacomo Lensi ed ad alcuni dirigenti locali, ha incontrato la Cooperativa Labronica Pescatori per confrontarsi sulle problematiche del settore.

Il Sen. La Pietra afferma:

“Abbiamo voluto questo confronto perché Fratelli d’Italia come futura forza di Governo, è conscia del fatto che; già dal 26 settembre avrà il dovere ed il potere di lavorare finalmente per risolvere le molte difficoltà che oggi caratterizzano il mondo della pesca.

Con la direttrice delle Cooperativa Sig.ra Sonia Barchielli, sono stati affrontati temi legati alla fiscalità, alla super burocratizzazione delle procedure cui quotidianamente i pescatori devono confrontarsi e misurarsi con la conseguente inutile spesa di tempo e di denaro.

L’idea di un Ministero del Mare, lanciata da Giorgi Meloni con un progetto di legge depositato alla Camera dei Deputati ed presentata anche al Senato di cui sono il primo firmatario, potrebbe rappresentare un primo sicuro strumento atto ad intervenire in maniera competente ed efficace per rispondere alle esigenze, troppo spesso inascoltate o non comprese, degli operatori dei settori marittimi, che ricordiamo rappresentare una importantissima fetta dell’economia italiana troppo spesso sottovalutata

