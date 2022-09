Home

Elezioni Livorno, l’elegante commiato di Andrea Romano

26 Settembre 2022

I complimenti a Chiara Tenerini e il ringraziamento speciale a Livorno "Che ho avuto l'onore di rappresentare in questi anni"

Livorno, 26 settembre 2022 – “Quando si perde, anche in politica, la responsabilità è sempre personale”. scrive Andrea Romano sulla sua pagina Facebook

“E di fronte alla sconfitta nel collegio uninominale di Livorno e Piombino – prosegue il deputato uscente – la responsabilità è prima di tutto mia.

Ci sarà poi tempo e occasione per riflettere sulla nostra disfatta nazionale – che è figlia di molti padri e di molti anni

– ma oggi voglio solo ringraziare gli elettori e le elettrici che mi hanno votato, quelli che hanno scelto Chiara Tenerini (a cui vanno i miei complimenti per l’elezione e i miei migliori auguri per la legislatura) e quelli che hanno optato per gli altri candidati.

Perché l’esercizio della democrazia è un bene prezioso, che dobbiamo sempre rispettare e curare con la massima attenzione: per i nostri padri che lo hanno conquistato, per noi e per i nostri figli.

Un ringraziamento speciale a Livorno: la città che ho avuto l’onore di rappresentare in questi anni di parlamentare, che nel voto ha premiato quello che voglio considerare un costante impegno al suo servizio e che rimane al centro della mia militanza politica”.