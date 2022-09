Home

Elezioni: Marcheschi (FdI) “Con la Meloni le attività non saranno più viste come salvadanai da rompere”

17 Settembre 2022

Il Candidato al Collegio Plurinominale del Senato incontra Confcommercio e Confesercenti

Livorno 17 settembre 2022 – Elezioni: Marcheschi (FdI) “Con la Meloni le attività non saranno più viste come salvadanai da rompere”

Nella mattinata di venerdì 16 settembre il Candidato al Collegio Plurinominale del Senato e Vice Presidente dell’assemblea Nazionale Paolo Marcheschi è venuto in visita a Livorno.

Marcheschi ha incontrato i vertici della Provincia di Livorno di Confcommercio e di Confesercenti.

Il confronto che si è svolto in un contesto estremamente collaborativo alla contestuale presenza dei Presidenti provinciali delle predette associazioni Dr.ssa Francesca Marcucci e Maristella Calgaro e dei rispettivi direttori Federico Pieragnoli ed Alessandro Ciapini.

Ad accompagnare il candidato erano presenti il Presidente Provinciale di Fratelli d’Italia Livorno Avv. Giacomo Lensi e la dirigente nazionale e responsabile provinciale del Commercio Paola Nucci.

“Sono venuto a Livorno perché come candidato del Collegio del Senato per la Toscana – dichiara Marcheschi – se sarò eletto questo territorio così potenzialmente straordinario, ma totalmente sotto valorizzato dalle amministrazioni che si sono susseguite nel Palazzo Comunale, non sarà da me e dai miei colleghi parlamentari considerato una mera parentesi elettorale, ma mi impegno, fin da adesso, a continuare a seguire le problematiche del territorio tenendo attiva la linea di ascolto con le associazioni di categoria.

Noi di Fratelli d’Italia siamo ben consci che i prossimi mesi, saranno ancora più difficili, per i cittadini, ma ancor di più proprio per le categorie dei commercianti, delle piccole e medie imprese che costituiscono il 95% del P.i.l. e che senza un decisivo piano di intervento governativo la maggior parte dovrà chiudere a causa dell’aumento dei costi delle bollette.

Il nuovo Governo che sarà guidato da Giorgia Meloni sono sicuro che farà di tutto per invertire il rapporto tra le istituzioni e le suddette attività produttive, non più vedendo in loro una sorta di evasori seriali o di salvadanai da rompere in caso di bisogno, come hanno fatto gli ultimi governi PD-5 Stelle, ma vedendo in loro l’unica vera possibilità di rilancio di una economia nazionale ormai al collasso”.

Successivamente Marcheschi, ha voluto visitare la scuola di formazione per marittimi “Gente di Mare”.

