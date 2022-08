Home

31 Agosto 2022

Livorno 31 agosto 2022 – Elezioni – Marcucci (PD), “Valorizzazione e supporto nazionale per il Mascagni Festival”

Senatore Marcucci (Pd-Csx): “Il mio impegno per il Mascagni Festival, una grande realtà che merita valorizzazione e supporto nazionale”

“Mascagni festival, una iniziativa voluta e sostenuta dal Comune di Livorno, una grande realtà che merita la valorizzazione ed il supporto nazionale. Un impegno da portare avanti in Parlamento”.

A dirlo è il senatore dem e candidato per il Senato nel collegio uninominale di Livorno per le prossime elezioni politiche del 25 settembre in occasione del tavolo pubblico sul futuro del Mascagni Festival e della lirica, promosso dallo stesso festival, dal Teatro Goldoni e da Assolirica.

“Seppur giovane – dichiara il senatore Andrea Marcucci – il Mascagni Festival è già un autentico fiore all’occhiello di Livorno e dell’intera Toscana. Una realtà nata nel periodo della pandemia grazie al sostegno del Comune e oggi tra le più promettenti sulla scena nazionale. Al tavolo sul futuro del festival e della Lirica ho portato la mia lunga esperienza al fianco del Festival Puccini di Viareggio e l’augurio di poter lavorare allo stesso modo qui, per consentire anche al Mascagni Festival di accedere alla legge che finanzia i festival di genere, frutto degli anni da Sottosegretario ai Beni Culturali. Chiunque abbia a cuore il futuro di questo territorio dovrà fare la propria parte per far crescere il Mascagni. Io, senza dubbio, sono pronto a fare la mia”.

