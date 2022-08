Home

Elezioni, parte la campagna elettorale della Lega: Ghiozzi, Borghi e Potenti a Livorno

25 Agosto 2022

Livorno 25 agosto 2022 – Elezioni, parte la campagna elettorale della Lega: Ghiozzi, Borghi e Potenti a Livorno

Parte da Livorno la campagna elettorale dei candidati della Lega per le prossime elezioni politiche.

Si sono infatti trovati per un breve incontro con militanti e simpatizzanti sotto il monumento simbolo della città dei 4 Mori, Carlo Ghiozzi, capogruppo del Carroccio al Comune di Livorno e Candidato alla Camera dei Deputati nel Collegio plurinominale Livorno- Grosseto-Siena-Arezzo, e gli Onorevoli Claudio Borghi, candidato al Senato nel Collegio plurinominale Toscana, e Manfredi Potenti candidato al Senato nel Collegio uninominale Livorno-Pisa.

L’incontro è stato occasione per ribadire come la campagna elettorale si svolgerà città per città incontrando le persone per spiegare tutte le proposte programmatiche delle Lega.

Gli esponenti leghisti hanno ribadito come il loro ruolo sarà quello di portare le istanze del territorio all’interno dei palazzi romani; la politica infatti non può essere distante e scollegata da quello che i cittadini chiedono.

Nei prossimi giorni si svolgeranno infatti numerosi gazebo in città ( i prossimi venerdì 26 e sabato 27 sul viale Italia dalle ore 21 alle 24) dove i livornesi potranno contattare i vari candidati per esporre loro criticità e suggerimenti al fine di migliorare la qualità della vita e, nell’occasione, saranno illustrate nel dettaglio anche tutte i vari punti programmatici cavalli di battaglia della Lega.

