16 Agosto 2022

Elezioni – PD candida Andrea Romano nel collegio Livorno e Piombino

"C’è un lavoro da proseguire, c’è un territorio da valorizzare: ripartiamo da qui, insieme"

Elezioni – Livorno 16 agosto 2022

Andrea Romano candidato dal PD alle prossime elezioni nel collegio di Livorno e Piombino.

Queste le sue parole di Andrea Romano

Rappresentare nelle istituzioni della Repubblica un territorio e una comunità civile è l’onore più alto, e l’impegno più serio, per chiunque si dedichi alla politica.

Per questo sono orgoglioso di essere il candidato alla Camera dei Deputati deciso dal Partito Democratico e dalla coalizione di centrosinistra per il collegio uninominale di Livorno e Piombino; il territorio e la comunità che ho rappresentato in Parlamento dal 2018, cercando di farmi interprete presso il Governo e le altre istituzioni dei tanti temi e problemi che l’attraversano.

Da oggi e fino al 25settembre, data delle elezioni più importanti da decenni per il futuro del nostro paese, ogni giorno sarà dedicato a convincere ciascun cittadino della Provincia di Livorno della forza delle nostre soluzioni e dell’efficacia dei nostri argomenti sulle grandi emergenze del lavoro, dell’ambiente, dello sviluppo economico, dei diritti.

C’è un lavoro da proseguire, c’è un territorio da valorizzare: ripartiamo da qui, insieme.

