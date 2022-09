Home

27 Settembre 2022

Firenze, 27 settembre 2022 – Elezioni, Petrucci (Fdi): “Giani esce vacillante dalle politiche”

“In Toscana il Pd perde ovunque tranne che a Firenze città e nella piana fiorentina, dopo aver perso 7 comuni capoluogo su 10.

In questo contesto, proprio nella nostra Regione, la frattura tra Italia Viva e Pd è più profonda che altrove, visto che contro il partito del Governatore sono scesi direttamente in campo la vicepresidente della Giunta, Stefania Saccardi, e il capogruppo di Italia Viva in Consiglio Regionale, Stefano Scaramelli!

Senza dimenticare la sonora bocciatura del capogruppo Pd, Vincenzo Ceccarelli, che non aveva avuto il listino proporzionale.

Giani, già prima, era in difficoltà e debole come governatore, adesso lo sarà ancora di più con una maggioranza dilaniata ed un partito che esce fortemente sconfitto da queste elezioni”

Lo dichiara Diego Petrucci, consigliere regionale di Fratelli d’Italia e dirigente nazionale del partito di Giorgia Meloni.

