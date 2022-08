Home

23 Agosto 2022

Elezioni politiche, informazioni utili

Livorno, 23 agosto 2022

Domenica 25 settembre, dalle ore 7 alle ore 23, si terranno le votazioni per il rinnovo della Camera e del Senato.

Per esercitare il diritto di voto occorre la tessera elettorale e un documento d’identità (carta d’identità o altro documento di identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione o da un ordine professionale, purché munito di fotografia).

Per il rilascio di nuove tessere elettorali (per esempio per esaurimento dello spazio per il timbro), di duplicati per smarrimento o deterioramento, e di tagliandi adesivi per cambio di abitazione all’interno dello stesso Comune, l’Ufficio Elettorale di piazza del Municipio 50 piano primo (sopra il salone Anagrafe) osserverà i seguenti orari:

dal 1° al 22 settembre apertura dal lunedì al venerdì in orario 9–13, il martedì e il giovedì anche in orario pomeridiano dalle ore 15.30 alle ore 17.30.

Nei giorni precedenti la votazione:

venerdì 23 settembre apertura ininterrotta dalle ore 9 alle ore 18;

sabato 24 settembre apertura ininterrotta dalle ore 9 alle ore 18;

domenica 25 settembre, giorno del voto, apertura ininterrotta dalle ore 7 alle ore 23.

Lo Sportello Servizi al Cittadino Area Nord (piazza Saragat 1) e lo Sportello Servizi al Cittadino Area Sud (via Settembrini 33) svolgeranno analogo servizio di rilascio tessere elettorali venerdì 23 settembre dalle ore 15.30 alle ore 17.30; sabato 24 settembre la mattina dalle ore 9 alle ore 13 e il pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30; domenica 25 settembre con orario continuato dalle ore 7 alle ore 23.

In caso di trasferimento di residenza da un Comune a un altro, è il nuovo Comune di residenza che rilascia la nuova tessera elettorale, ritirando quella vecchia.

Elettori temporaneamente all’estero

Gli elettori italiani che si trovino temporaneamente all’estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche per un periodo di almeno 3 mesi nel quale ricada la data delle prossime elezioni politiche del 25 settembre, possono votare per corrispondenza nella circoscrizione Estero optando per questa modalità di voto entro il 24 agosto, inviando al Comune di iscrizione nelle liste elettorali la dichiarazione di opzione contenente tutte le informazioni previste dalla legge, tra le quali l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale.

La dichiarazione, accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità, può essere recapitata a mano al Comune di Livorno anche tramite terze persone oppure fatta pervenire per mail all’indirizzo elettorale@comune.livorno.it o tramite PEC all’indirizzo comune.livorno@postacert. toscana.it sempre entro mercoledì 24 agosto.

Per facilitare la compilazione della richiesta, un modello pdf editabile è disponibile tra gli allegati della pagina-banner “Elezioni politiche 2022” pubblicata su www.comune.livorno.it

R ichiesta di voto domiciliare per elettori affetti da gravi infermità

Fino a lunedì 5 settembre possono essere presentate al Comune di Livorno le richieste per l’esercizio del voto domiciliare, un servizio rivolto agli elettori che non possono allontanarsi dalla propria dimora in quanto affetti da gravissime infermità o perché dipendenti in maniera continuativa da apparecchiature elettromedicali.

Nella domanda di ammissione al voto domiciliare l’elettore deve dichiarare di voler esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimora, indicando il proprio indirizzo e possibilmente un recapito telefonico.

Alla domanda devono essere allegate una fotocopia della tessera elettorale, idonea certificazione sanitaria rilasciata dall’Asl di Livorno. Per non indurre incertezze, il certificato medico dovrà riprodurre l’esatta formulazione normativa di cui all’art. 1 del decreto legge n. 1/2006.

Per il rilascio della certificazione medica rivolgersi all’Unità Medicina Legale tel. 0586 223938, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, oppure scrivendo all’indirizzo di posta elettronica medicinalegale.livorno@ uslnordovest.toscana.it

Le richieste possono essere presentate entro lunedì 5 settembre all’Ufficio Elettorale del Comune di Livorno, in Piazza del Municipio n. 50 (Palazzo Anagrafe, primo piano).

Per ulteriori informazioni sui servizi elettorali telefonare consultare la pagina-banner “Elezioni politiche 2022” pubblicata su www.comune.livorno.it o contattare i numeri 0586 820449–820531–820749 o scrivere a elettorale@comune.livorno.it

Con ulteriori comunicazioni saranno fornite le informazioni riguardanti il servizio per elettori non deambulanti, il voto assistito con accompagnatore, il voto nelle sezioni prive di barriere architettoniche, le aperture straordinarie dei servizi anagrafici.

Scrutatori

Per quanto riguarda gli scrutatori, da lunedì 22 agosto a venerdì 26 agosto, chi è già iscritto all’Albo comunale degli scrutatori e si trova anche in stato di disoccupazione risultante dall’iscrizione presso un Centro dell’impiego, può presentare autocertificazione direttamente presso l’Ufficio Elettorale del Comune, piazza del Municipio 50, piano primo, dal lunedì al venerdì in orario 9-13 oppure tramite mail all’indirizzo elettorale@comune.livorno.it (in questo caso dovrà essere allegata copia del documento d’identità). Il modello di autocertificazione è disponibile tra gli allegati della pagina-banner “Elezioni politiche 2022” pubblicata su www.comune.livorno.it

L’iscrizione all’Albo degli scrutatori è comunque condizione essenziale per la nomina. È possibile verificare la propria iscrizione all’Albo collegandosi al sito:

https://www.comune.livorno.it/ elettorale/verifica_ Scrutatori.asp

Mercoledì 31 agosto, alle ore 9.30 nella sala del Consiglio Comunale, la Commissione Elettorale Comunale, in seduta pubblica, procederà alla nomina degli scrutatori di seggio elettorale e alla formazione dell’elenco degli eventuali supplenti.

