10 Agosto 2022

Elezioni, raccolta firme per Unione Popolare, PaP: “E’ l’alternativa per le elezioni politiche”

Dove e quando puoi firmare

Livorno 10 agosto 2022

Elezioni – Potere al Popolo Livorno invita i livornesi a firmare per Unione Popolare, le date della raccolta firme

Potere al Popolo Livorno:

“Raccolta firme per Unione Popolare: l’alternativa per le elezioni politiche!

Alla luce di una situazione politica nazionale di totale confusione, prodotta dalla chiamata al voto il 25 settembre abbiamo la soluzione!

Invece di abbozzare sui programmi come stanno facendo tutte le forze politiche che hanno partecipato e non al Governo Draghi, abbiamo preferito continuare a fare ciò che ci riesce meglio:

chiedere una reale partecipazione democratica, presidiare i territori e mettersi in ascolto dei cittadini, delle cittadine livornesi.

Proprio perché crediamo che la politica debba ripartire dalla credibilità, questo è il momento di sancire la fine di questo sistema politico ed attivarci realmente per il nostro futuro firmando a favore di Unione Popolare.

L’unica alternativa di sinistra, che si oppone a quello che hanno prodotto violentemente le due destre effettive in questo Paese, ovvero il centrodestra ed il centrosinistra.

A LIVORNO È POSSIBILE FIRMARE FINO AL 20 AGOSTO! ”

Le date utili sono:

– mercoledì 10 ore 17:00-20:00 • davanti al Conad di Via Giotto (Leccia)

– giovedì 11 ore 21:00-23:00 • Viale Italia, angolo terrazza Mascagni/Pancaldi

– venerdì 12 ore 8:30-11:30 • al Mercatino del venerdì, via Machiavelli

– sabato 13 ore 10:00-13:00 • Via Grande davanti a Stroili Oro.

– martedì 16 ore 8:30–11:00 • Mercato Centrale, via del Cardinale ang. via Buontalenti

– mercoledì 17 ore 9:00-11:00 • Shangay, nella Piazzetta antistante via Poerio

– giovedì 18 ore 9:00-11:00 • Colline, Piazza Damiano Chiesa

– venerdì 19 ore 21:00-24:00 • Venezia, Piazza dei Domenicani

– sabato 20 ore 10:00-13:00 • Via Grande davanti a Stroili Oro.

Unione Popolare, chi è?

E’ il progetto dell’ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris ha dato vita all’Unione Popolare (UP).

Il 9 Luglio si è tenuto l’evento “Verso l’Unione Popolare” a cui hanno partecipato diversi partiti, organizzazioni e personalità indipendenti della sinistra italiana.

A guidare questo nuovo progetto c’è ovviamente la formazione politica di De Magistris, ovvero Democrazia e Autonomia (DemA)

