4 Ottobre 2025

Elezioni regionali 2025, ecco le indicazioni per la Zona Livornese per il rilascio delle certificazioni per elettori con disabilità o impedimenti fisici

In occasione delle elezioni regionali che si svolgeranno domenica 12 e lunedì 13 ottobre 2025, la Zona Livornese dell’Azienda USL Toscana nord ovest comunica che sarà garantito il rilascio delle certificazioni mediche necessarie per consentire il voto assistito agli elettori non deambulanti o con gravi impedimenti fisici. Le certificazioni sono destinate esclusivamente agli elettori che, per la propria condizione fisica, abbiano bisogno dell’accompagnamento al momento del voto, come previsto dalla normativa vigente. Si raccomanda agli interessati di presentarsi con un documento di identità valido e, se possibile, con la documentazione sanitaria attestante l’impedimento fisico.

Questo il calendario programmato:

Ospedale di Livorno (Viale Alfieri, 36)

Sabato 11 ottobre: ore 10-12

Domenica 12 ottobre: ore 10-12

Centro Socio Sanitario Livorno Nord (Via Fiera di Sant’Antonino – Fiorentina)

Venerdì 10 ottobre: ore 9-12

Sabato 11 ottobre: ore 9.30-11.30

Domenica 12 ottobre: ore 9.30–12.30 e 15.30–17.30

Lunedì 13 ottobre: ore 7.30–9

Centro socio sanitario Collesalvetti (Via Don Bosco)

Mercoledì 8 ottobre: ore 9.30-11.30

Sabato 11 ottobre: ore 9-12

Domenica 12 ottobre: ore 9.30–12.30 e 15.30–17.30

Isola di Capraia (Ambulatorio sanitario)

Sabato 11 ottobre: ore 10-12 e 17-18

Domenica 12 ottobre: ore 17-18

Lunedì 13 ottobre: ore 10–12

Per gli elettori con deficit visivi saranno a disposizione i medici oculisti nei giorni di venerdì 10, sabato 11, domenica 12 e lunedì 13 ottobre al 4° padiglione (piano terreno) dell’ospedale di Livorno dalle 10 alle 12.

Le certificazioni per gli ospiti delle RSA che richiedano il voto assistito potranno essere rilasciate il giorno 10/10/2025 dal medico del Servizio di Medicina Legale che si recherà presso le strutture che ne faranno preventiva richiesta entro il 09/10/2025. Le richieste dovranno essere inoltrate dalle direzioni/segreterie delle RSA telefonando al numero 0586/223938 dal lunedì al venerdì, orario 9 – 12 oppure via email all’indirizzo medicinalegale.livorno@ uslnordovest.toscana.it.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi ai servizi territoriali dell’Azienda USL Toscana nord ovest o al Comune di residenza.

