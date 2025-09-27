Home

Elezioni regionali: Antonella Bundu a Livorno per incontrare la cittadinanza e presentare i candidati del territorio

27 Settembre 2025

Livorno 27 settembre 2025 Elezioni regionali: Antonella Bundu a Livorno per incontrare la cittadinanza e presentare i candidati del territorio

Domenica 28 settembre, a partire dalle ore 18:00, presso Via Modigliani 29A a Livorno, si terrà una cena elettorale aperta alla cittadinanza e alla stampa, con la partecipazione di Antonella Bundu, candidata presidente della Regione Toscana per Toscana Rossa, con la presenza dei candidati locali.

L’iniziativa sarà non solo un momento conviviale, con buffet a offerta libera e musica a seguire, ma soprattutto un’occasione di confronto diretto con la candidata presidente e i candidati territoriali. Un momento per approfondire i contenuti di un progetto politico che nasce dal basso, dalle realtà sociali che quotidianamente si oppongono all’economia di guerra, alla distruzione dell’ambiente, allo smantellamento della sanità e alle politiche neoliberiste, proponendo un’alternativa dal profilo chiaro:

contro le destre reazionarie e contro il sistema di governo del centrosinistra,

per una politica radicata nei bisogni reali della cittadinanza e dei territori.

Dove: Via Modigliani 29A Livorno

Quando: Domenica 28 settembre, ore 18:00

Con chi: Antonella Bundu, candidata presidente della Regione Toscana, e i candidati territoriali di Toscana Rossa