Elezioni Regionali Toscana 2020: Forza Italia, i candidati – Tenerini è la capolista

23 Agosto 2020

Livorno, 23 agosto 2020 – Forza Italia presenta la propria lista alle Elezioni Regionali in Toscana del 20 e 21 settembre 2020.

Ieri alla sede provinciale di Piazza Damiano Chiesa 41, Chiara Tenerini, coordinatore provinciale di Forza Italia, ha presentato i candidati della circoscrizione livornese alle prossime elezioni regionali. Volti nuovi provenienti dalla società civile, si uniscono come indipendenti all’esperienza politica di rappresentanti storici della bandiera di Forza Italia. Grande soddisfazione per il lavoro svolto in questi ultimi mesi, per stendere la lista dei candidati che si presenteranno, uniti in un progetto di grande cambiamento, sotto il simbolo di Forza Italia. Ma veniamo ai nomi.

Chiara Tenerini, capolista. Sostenitrice di un progetto ambizioso di cambiamento, che deve partire dalle periferie toscane, troppo spesso dimenticate da governi eccessivamente Firenze-centrici. “Ho fortemente cercato e voluto l’ingresso nella nostra lista di rappresentanti indipendenti, radicati sui territori locali, che condividessero idee e azioni concrete nel mio programma di rinnovamento”. “Una unione che arriva dalle idee piuttosto che dalle ideologie. Questa è e deve essere la nostra forza.”

Adalberto Bertucci di Portoferraio storico del partito, ex assessore nella giunta Piombinese; Elisa Amato ex provveditore agli studi, volto storico del partito, già consigliere comunale; Maurizio Martelli Livornese DOC imprenditore nell’autotrasporto, civico alla prima esperienza politica; Monica Gasperini di Rosignano Civica e indipendente; Claudio Menicagli, Avvocato, di Castagneto Carducci volto nuovo di F.I.; Maida Landi di Venturina, rappresentante storico di F.I., già Consigliere provinciale; Riccardo Petraroja, Commercialista, Piombinese, alla prima esperienza politica, indipendente;

Tante conferme che assicurano la continuità politica del pensiero moderato e liberale del nostro partito, ma anche alcuni ingressi di candidati indipendenti, che hanno sposato il mio progetto politico in Forza Italia.

La volontà di chiamare e accogliere civici legati al tessuto sociale, provenienti dal mondo dell’impresa e dei professionisti, è una tappa fondamentale per ridare vigore al centro destra e ai valori che Forza Italia incarna da sempre.

Idee nuove, nuova linfa in un mix di esperienze personali, politiche e professionali cercato e voluto dalla coordinatrice Chiara Tenerini, che ha una visione chiara sul futuro e sulle cose da fare in Toscana.”

Coordinamento provinciale Livorno – Forza Italia