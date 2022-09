Home

16 Settembre 2022

Livorno 16 settembre 2022 – Elezioni – Ricciardi a Piombino domenica 18 settembre: “Sul rigassificatore no a scelte calate dall’alto”

“Saremo a Piombino per ribadire quel che abbiamo sempre sostenuto: questo territorio ha già dato e non può essere il luogo prescelto per il rigassificatore.

Si tratta di una scelta sbagliata e che contrasteremo”; così in una nota Riccardo Ricciardi, vicepresidente del Movimento5Stelle e candidato alle elezioni politiche, annunciando la sua presenza a Piombino per domenica 18 settembre. L’appuntamento è alle 17.00 al gazebo del Movimento5Stelle in piazza Cappelletti: Ricciardi, insieme alle candidate Stella Sorgente e Valeria Marrocco, si confronterà con cittadini, associazioni e attivisti sui temi caldi della campagna elettorale a iniziare dalla questione del rigassificatore.

“Il Movimento 5 Stelle – aggiunge il vicepresidente del Movimento5Stelle – è l’unica forza politica che è sempre stata coerente, anche su questa vicenda.

E questo perché la nostra linea è quella di opporci alle scelte calate dall’alto e di pretendere che le decisioni siano sempre prese nell’interesse dei toscani, dopo un’attenta valutazione dei costi sociali ed economici, sulla base di dati concreti.

Per sopperire all’emergenza del carobollette – conclude – siamo favorevoli a rigassificatori temporanei e galleggianti ma non possono essere i cittadini di Piombino a pagare questa scelta”.

