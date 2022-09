Home

Provincia

Piombino

Elezioni – Ricciardi e Sorgente (M5S) a Piombino accolti da poche decine di persone dopo lo “scivolone” in parlamento dei 5 stelle sul rigassificatore

Piombino

19 Settembre 2022

Elezioni – Ricciardi e Sorgente (M5S) a Piombino accolti da poche decine di persone dopo lo “scivolone” in parlamento dei 5 stelle sul rigassificatore

Piombino (Livorno) 19 settembre 2022 – Elezioni – Ricciardi (M5S) a Piombino accolto da poche decine di persone dopo lo scivolone in parlamento dei 5 stelle sul rigassificatore

Dopo il voto favorevole dei pentastellati in parlamento per accelerare le procedure del rigassificatore a Piombino e poi il loro “mea culpa” (è stato un errore materiale), Ricciardi si è presentato in piazza a Piombino per la sua campagna elettorale

Davanti a poche decine di presenti (Vedi foto per contare i presenti), com’era chiaro prevedere dopo lo scivolone del movimento in Parlamento; Ricciardi, accompagnato da Stella Sorgente in una piazza difficile, dichiara: “Piombino non merita questo rigassificatore:

La città ha già un’area Sin e negli anni ha fatto un grande sforzo per riconvertire la sua economia. Non può e non deve subire una scelta calata dall’alto da un giorno all’altro.

Questo impianto non è certo la risposta al fabbisogno energetico del Paese: serve un piano che ci dica dove, quando e soprattutto come avere l’energia che serve.

L’Italia non si può affidare a decisioni improvvisate“:

Riccardo Ricciardi, vicepresidente del Movimento5Stelle ha aperto così l’iniziativa in piazza Cappelletti a Piombino per ribadire il “no” al progetto dell’impianto messo a punto da governo e regione.

Ricciardi, in corsa per un seggio alla Camera, ha incontrato attivisti e cittadini insieme alle candidate Stella Sorgente e Valeria Marrocco confermando che il Movimento già martedì presenterà un ordine del giorno in Senato per confermare la sua contrarietà.

Dopo gli interventi dei candidati si è aperto un dibattito con i cittadini al quale hanno preso parte anche gli esponenti di alcuni comitati impegnati nella battaglia contro il rigassificatore.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin