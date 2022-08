Home

Elezioni: Romano (PD), dal Partito Democratico risposte chiare su caro energia e lavoro per il territorio (Video)

30 Agosto 2022

Livorno 30 agosto 2022 – Elezioni: Romano (PD), dal Partito Democratico risposte chiare su caro energia e lavoro per il territorio

“Se da un lato colpisce la faccia tosta della destra e dei Cinque Stelle, che ieri hanno affossato il Governo Draghi e oggi chiedono proprio a Draghi di intervenire sul caro energia, è solo il Partito Democratico che ha le soluzioni più serie e realistiche contro il caro energia”.

Lo ha affermato Andrea Romano, deputato livornese del PD e candidato alla Camera nel collegio uninominale di Livorno-Piombino, nel corso della presentazione dei candidati del PD per il territorio livornese.

“Tetto nazionale ed europeo al prezzo del gas, bolletta sociale per i ceti deboli, estensione del credito d’imposta per le aziende più colpite, disaccoppiamento tra prezzo del gas e prezzo delle altre forme di energia:

sono alcune tra le proposte fatte dal PD e che possono essere adottate subito, mentre ribadiamo la piena fiducia nella capacità che avrà Draghi di affrontare l’emergenza gas (che nasce, ricordiamolo, dal ricatto mosso dalla dittatura di Putin a tutta l’Europa).

Il voto del 25 settembre sarà fondamentale anche per questo, perché è solo la serietà e la concretezza che permettono di affrontare le vere urgenze del paese. Vale anche per il tema lavoro, tanto importante per il nostro territorio:

salario minimo, abolizione dei finti stage, maggiori investimenti sulle aree di crisi industriale complessa sono alcuni dei punti fermi del nostro impegno anche per il territorio livornese. Un territorio dove c’è bisogno di proseguire e concludere battaglie parlamentari avviate in questa legislatura”.

