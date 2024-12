Home

6 Dicembre 2024

Elezioni RSA, USB: “risultato straordinario frutto di anni di impegno sindacale”

Livorno 6 dicembre 2024 Elezioni RSA, USB: “risultato straordinario frutto di anni di impegno sindacale”

Si sono svolte in tutta Italia le elezioni RSU nel comparto igiene ambientale. Era dall’ottobre 2017 che i lavoratori non si esprimevano per eleggere i propri rappresentanti. Dalla pandemia Covid che non vi erano RSU formalmente in carica.

Usb Livorno commenta

“Questa mattina sono stati ufficializzati i dati degli scrutini e la nostra sigla sindacale risulta essere la più votata nel seggio RLS (rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza) e la seconda nel seggio RSU.

Otteniamo quindi 3 delegati RSU (4 CGIL, 1 Fiadel e 1 Cisl) e un delegato RLS.

Usb entra per la prima volta dentro le rappresentanze sindacali unitarie dopo anni di duro lavoro sindacale. Anni in cui abbiamo subito l’esclusione dai tavoli di trattativa sugli accordi.

Anni in cui venivano negati agibilità sindacali e permessi.

Anni che sono serviti a creare un gruppo di delegati combattivi che hanno saputo imporre una linea sindacale diversa e portare a casa risultati importanti. Non è un caso che USB abbia ottenuto il doppio dei voti rispetto al numero dei propri iscritti.

Da oggi gli equilibri all’interno di Reti Ambiente (gestione ATO dei rifiuti) cambiano radicalmente. Con il risultato straordinario di USB in Geofor (primo sindacato) e REA Spa. In quest’ultima azienda, nel quale ci siamo costituiti pochi mesi fa, siamo il terzo sindacato con 2 delegati RSU e 1 RLS.

Adesso il nostro lavoro andrà avanti con la stessa coerenza e determinazione di sempre. A fianco di tutti i lavoratori e le lavoratrici dell’igiene ambientale.

Complimenti ai tutti i neo eletti USB e in bocca al lupo per questa nuova avventura”.