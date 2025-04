Elezioni Rsu Inovyn: Filctem-Cgil nuovamente primo sindacato

Home

7 Aprile 2025

Rosignano, 7 aprile 2025 – La Filctem-Cgil si conferma primo sindacato nelle elezioni per il rinnovo della rsu alla Inovyn, azienda chimica di Rosignano specializzata in produzione di cloroderivati.

“Così come era avvenuto tre anni fa – spiega la nota del sindacato – tutti i 4 delegati sindacali eletti appartengono alla Filctem-Cgil. Da segnalare l’alta partecipazione al voto: alle urne si è infatti recato l’84,5% dei 166 aventi diritto.

Fabio Vignoli e Anna Valenti hanno ottenuto la riconferma mentre le new entry sono Mattia Martinelli e Erica Massa.

“Un risultato importante – afferma il segretario generale della Filctem-Cgil provincia di Livorno Stefano Santini – che conferma la fiducia delle lavoratrici e dei lavoratori nella nostra organizzazione, sia sul piano della rappresentanza sia su quello della proposta sindacale.

La composizione della nuova rsu vede una piena parità di genere, a testimonianza dell’impegno verso una rappresentanza equilibrata e inclusiva. Importante il ruolo di Lorenzo Martini della segreteria Filctem che ha supportato i delegati sindacali”.

Grande soddisfazione anche per la conferma di Valenti, che ha raccolto un altissimo numero di preferenze, segno tangibile della stima e del riconoscimento per il lavoro svolto finora. Insieme a lei, entrano due nuovi delegati giovani, alla loro prima esperienza sindacale: un importante segnale di rinnovamento e futuro.

L’affluenza alle urne ha superato ampiamente il numero complessivo degli iscritti al sindacato, “a dimostrazione della credibilità del nostro operato e della volontà da parte delle lavoratrici e dei lavoratori di partecipare attivamente alla vita sindacale”.

“Questo risultato si inserisce in un trend positivo che, negli ultimi mesi, ha visto la Filctem-Cgil affermarsi in molte realtà del settore chimico e industriale, consolidando la propria presenza ed il proprio primato nelle principali aziende del territorio livornese. Ringraziamo tutte e tutti per la fiducia accordata e rinnoviamo il nostro impegno per una rappresentanza sindacale forte, inclusiva, competente e sempre vicina ai bisogni di chi lavora”.