Home

Cronaca

Elezioni rsu scuola, Virgili (Flc-Cgil): “Grande risultato in tutta la provincia: votati dal 42% dei lavoratori”

Cronaca

18 Aprile 2025

Elezioni rsu scuola, Virgili (Flc-Cgil): “Grande risultato in tutta la provincia: votati dal 42% dei lavoratori”

Livorno 18 aprile 2025 Elezioni rsu scuola, Virgili (Flc-Cgil): “Grande risultato in tutta la provincia: votati dal 42% dei lavoratori”

Le elezioni per il rinnovo delle rsu del mondo della scuola ha fatto registrare un importante risultato per la Flc-Cgil: in tutta la provincia di Livorno abbiamo infatti ottenuto poco meno del 42% dei voti, risultando ancora una volta il sindacato più votato.

Le elezioni si sono svolte dal 14 al 16 aprile in 37 scuole di tutta la provincia e al Conservatorio Mascagni di Livorno: 6900 le lavoratrici e i lavoratori aventi diritto al voto.

La Flc-Cgil si è presentata all’appuntamento elettorale con 80 candidati, riuscendo alla fine a farne eleggere 60 e ottenendo in alcune scuole anche il 75% dei voti.

Un risultato importante, ben superiore al numero degli iscritti alla Flc-Cgil e migliore addirittura rispetto al 38% incassato alle elezioni di tre anni fa. Un risultato che premia il lavoro, la professionalità e l’impegno dimostrati nel corso degli ultimi anni da tutte le delegate e tutti i delegati.

Veronica Virgili (segretaria generale Flc-Cgil provincia di Livorno)

Elezioni rsu scuola, Virgili (Flc-Cgil): “Grande risultato in tutta la provincia: votati dal 42% dei lavoratori”