Provincia

25 Novembre 2022

Elezioni rsu Solvay, la Filctem-Cgil ottiene 6 delegati su 9: “Risultato importante frutto di un grande lavoro di squadra”

Rosignano (Livorno) 25 novembre 2022 – Elezioni rsu Solvay, la Filctem-Cgil ottiene 6 delegati su 9: “Risultato importante frutto di un grande lavoro di squadra”

Importante vittoria della Filctem-Cgil nelle elezioni per il rinnovo della rsu dello stabilimento Solvay. Al termine delle votazioni tenutesi nei giorni scorsi la Filctem-Cgil ha incassato il 64% dei consensi, riuscendo così a far eleggere 6 delegati su 9 e dunque ottenendo la maggioranza della rsu. Ciò significa un incremento dei consensi del 20% rispetto alle precedenti elezioni del 2019: tre anni fa la Filctem-Cgil era infatti riuscita a far eleggere 4 delegati su 9.

Buono il dato sulla partecipazione al voto: su 399 aventi diritto sono stati in 306 a votare (77%).

Nel corso di questi anni i delegati hanno lavorato duramente e con costanza, riuscendo a rimanere uniti anche nei momenti più delicati. A ciò si deve aggiungere un importante lavoro di squadra con la segreteria provinciale.

I delegati Filctem-Cgil eletti sono: Michele Reami, Lorenzo Martini, Giacomo Isetto, Dario Falleni, Leonardo Bimbi e Igor Tinagli. Il coordinatore delle rsu sarà Reami.

A tutti gli eletti i migliori auguri di buon lavoro da parte di tutta la segreteria provinciale Filctem-Cgil

