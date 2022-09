Home

Politica

Elezioni – Sorgente (M5S): “I grandi temi di Letta per il paese, Forza Pisa, Livorno M…A”

Politica

7 Settembre 2022

Elezioni – Sorgente (M5S): “I grandi temi di Letta per il paese, Forza Pisa, Livorno M…A”

Sorgente: "Enrico, te lo dico alla livornese: Ripigliati"

Livorno 7 settembre 2022 –

“FORZA PISA, LIVORNO M….”: l’ultimo scivolone di Letta, detto “OCCHI DI TIGRE”

“Letta non ne indovina una in questa campagna elettorale.

Dopo gli “occhi di tigre”, il bipolarismo fra guanciale e pancetta (dimenticandosi che esiste pure qualcuno che la carne magari non la mangia); si fa beccare in una festa dell’Unità a dire “Forza Pisa, Livorno M…A!”

Ora, al di là delle tifoserie e della goliardia -a cui siamo abituati- fra noi livornesi e i cugini pisani, qui si sta parlando di un segretario nazionale di un partito!

Questi sono i grandi temi di cui vuol parlare Letta in una campagna elettorale così importante per i cittadini

Si parla di caro bollette, di posti di lavoro a rischio, di salario minimo, di transizione ecologica o il PD preferisce gettarsi in un derby 5&5 contro “Cecína”

Enrico, te lo dico alla livornese: Ripigliati.

Mi chiedo poi:

cosa ne pensa il Pd livornese di queste uscite?

Non ha niente da dire? Ma soprattutto: cosa ne pensano i livornesi del loro sindaco (e del suo mentore Andrea Romano) che invece di difendere la sua città e i suoi cittadini abbozza per non irritare il capo?”

Stella Sorgente (M5S Livorno)

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin