Elezioni – “Stanno preparando il Lockdown energetico invernale”, le parole di Paragone (Video)

14 Settembre 2022

Livorno 14 settembre 2022 – Elezioni – “Stanno preparando il Lockdown energetico invernale”, le parole di Paragone (Video)

Gianluigi Paragone avverte gli italiani su un possibile lockdown energetico per questo inverno

“Il Governo sta già dividendo l’Italia in parti colorate e lettere alfabetiche, come quando praticavano i lockdown, e finiranno per volere imporci limitazioni all’accensione dei termosifoni e degli elettrodomestici”

e poi rivolto ai ben pensanti dice se chiedete questo inverno ai cittadini la pace o il riscaldamento non meravigliatevi se chiederanno il riscaldamento

