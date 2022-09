Home

Elezioni – Tenerini (CDX): “Ripartire dalla famiglia per restituire la speranza ai giovani. La famiglia come fondamento della società”

5 Settembre 2022

Livorno 5 settembre 2022 – Tenerini (CDX): Ripartire dalla famiglia per restituire la speranza ai giovani. La famiglia come fondamento della società

La Famiglia deve tornare ad avere il ruolo primario che i nostri costituenti gli attribuirono, seppur nella sua accezione più moderna e reale.

Il tema della famiglia è sempre stato al centro delle mie iniziative. Ho continuamente cercato soluzioni per favorire i giovani, le neo-mamme, i figli, i nonni e tutto quello che ruota intorno al nucleo familiare.

Occorre fare di più e farlo subito. Dobbiamo restituire speranza ai nostri giovani, riuscire a cancellare le incertezze, iniziare dall’istruzione che deve diventare uno status normale e non un lusso per pochi.

Il precariato; i salari; il lavoro; la casa; le pensioni sociali e minime:

sono temi che hanno riempito inutili km di carta e di parole i programmi di facciata della sinistra; che quando ha governato non ha fatto altro che aumentare incertezze e paure.

La crescita demografica, oramai è in negativo da anni, tra non molto diventerà davvero drammatica e allora sarà davvero impossibile sostenere il costo dell’invecchiamento della popolazione.

È un grido di allarme che, come altri mai affrontati con la giusta energia e urgenza, non può rimanere ancora inascoltato. Ogni famiglia, legalmente e civilmente riconosciuta dal nostro ordinamento, deve tornare ad essere al centro di tutte le politiche sociali, affinché il popolo italiano non scompaia e il nostro paese non vada in default.

Dobbiamo investire nella possibilità per tutti di abitare una casa, favorendo le locazioni a lungo termine e gli acquisti della prima, abbassando tributi e costi istruttori. Ma per farlo dobbiamo far ripartire l’economia e il lavoro.

È necessario mettere mano al portafogli e investire urgentemente per lavori più sicuri e salari più consistenti, abbassando il costo del lavoro in maniera strutturale, in formazione per i disoccupati, eliminare il reddito di cittadinanza, così come è malamente pensato e attuato, per aumentare in maniere definitiva le pensioni minime e sociali, oramai diventate irrisorie.

È impensabile che dopo 40 anni di lavoro, con i contributi regolarmente versati; si possa percepire una pensione da fame, ben al di sotto del reddito di cittadinanza.

Dare sostegno per i nuovi nati, fino all’università, creando le condizioni per tutti per poter accedere davvero gratuitamente almeno alla istruzione dell’obbligo, così come stabilito dalla nostra carta costituzionale (principio mai attuato completamente), e non costringere le famiglie a sostenere costi esorbitanti per l’acquisto di testi scolastici e accessori, investendo nella digitalizzazione e informatizzazione. Le briciole elargite sino ad oggi alle famiglie, non possono considerarsi provvedimenti risolutori di questo problema che non può più essere rimandato.

La famiglia è il nucleo primario dove si formano e si educano le future generazioni e dove si crea valore sociale, per questo è necessario eliminare tutti gli ostacoli e i disagi che rendono precari e instabili i rapporti al suo interno, altrimenti saranno disagi e problemi di cui la nostra società sarà intrisa.

Chiara Tenerini

Candidata per il centrodestra alla Camera dei Deputati – collegio uninominale provincia di Livorno

