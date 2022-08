Home

29 Agosto 2022

Elezioni – Tenerini (FI): "Ho un compito durissimo, solo insieme è possibile vincere nella nostra provincia"

Cecina (Livorno) 29 agosto 2022 – Elezioni – Tenerini (FI): “Ho un compito durissimo, solo insieme è possibile vincere nella nostra provincia”

Tenerini (centrodestra): insieme è possibile vincere in provincia di Livorno

Fu Paolo Barabino il mio mentore politico, indubbiamente, ad incitarmi a fare politica attiva. Me lo propose molto seriamente al termine di un incontro politico dove ero presente come semplice cittadina, ma nel quale avevo partecipato con la mia naturale spontaneità, senza nessun filtro, dibattendo su ogni punto con interesse e caparbietà.

Dopo pochi giorni, senza pensarci troppo, accettai con entusiasmo di entrare nella squadra di Forza Italia.

Da 9 anni ormai, 4 dei quali come Consigliere Comunale (con più atti presentati in Consiglio all’attivo), la politica locale ha assorbito molte delle mie energie quotidiane, ma mi ha restituito altrettante soddisfazioni personali.

Da allora, la fiammella accesa da Paolo, si è trasformata in una vere propria passione che ha guidato ogni atto, ogni parola e ogni momento della mia vita politica.

Con umiltà, spirito di servizio e una forte volontà di apprendere, ho studiato e lavorato duramente, insieme a tutto il coordinamento provinciale, per sentirmi all’altezza dei compiti e dei ruoli che ho pian piano ricoperto.

Il centrodestra mi ha affidato il compito delicato ed al contempo di grande prestigio, di rappresentarlo al collegio uninominale della provincia di Livorno per la Camera dei Deputati.

Un compito durissimo, affinché il centrodestra si imponga nella nostra provincia. Obiettivo solo sfiorato qualche anno fa, ma che questa volta potrebbe rappresentare una impresa storica e che può veramente essere raggiunto solo tenendo ben saldo il timone verso la vittoria comune, insieme.

Solo insieme è possibile:

insieme agli alleati, insieme ai Sindaci e ai rappresentanti delle amministrazioni locali, ma sopratutto insieme ai cittadini della provincia di Livorno stanchi della politica di palazzo, che si sono allontanati dal voto, ma che vogliono una virata forte alle politiche locali da troppo tempo in stallo e ingabbiate nelle logiche di partito della sinistra toscana, che non ha mai visto l’alternanza.

Uno spartiacque enorme con il passato, che va inteso anche come primo passo per vincere anche le prossime elezioni nei comuni toscani e preparare un vero e proprio assalto finale alla roccaforte rossa in Regione, al prossimo turno elettorale.

Ringrazio i vertici Nazionali e Regionali di Forza Italia per la loro fiducia, considero la mia candidatura un riconoscimento da condividere con tutto il coordinamento provinciale, che in questi tre anni ha dato molto per far crescere il partito in provincia.

Senza mettersi in gioco non si arriverà mai a niente per questo, in un momento nel quale i nostri rappresentanti hanno fatto di tutto per farci perdere fiducia e anche la speranza, so che la coalizione di centrodestra non perderà di vista l’obiettivo finale e a tutti coloro che intendono davvero ridare voce al territorio e alla politica del fare per la gente, di correre insieme a me per questo, perché solo insieme è possibile

