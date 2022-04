Elicotteri ucraini distruggono depositi di carburante in Russia

Home

1 Aprile 2022

Ucraina 1 aprile 2022

Colpiti depositi di petrolio in Russia

Durante la mattina il Cremlino ha denunciato che elicotteri ucraini avrebbero colpito 8 depositi di petrolio a Belgorad in Russia, non distante dal confine con l’Ucraina, causando un vasto incendio. I depositi di carburante sarebbero serviti per rifornire le truppe degli invasori russi in territorio ucraino

Mosca ne attribuisce la responsabilità all’attacco di due elicotteri delle forze ucraine, entrati nello spazio aereo russo a bassa quota.

Ad affermarlo il governatore dell’Oblast di Belgorod.

Il Cremlino afferma che l’attacco ucraino all’alba ad un deposito di petrolio sul suolo russo peserà sui colloqui.

