4 Agosto 2023

Elisa Barbieri è il primo acquisto del Jolly Acli Basket 23/24

Livorno 4 agosto 2023 –

La società Jolly Acli Basket Livorno annuncia l’inserimento nel roster dell’esterna Elisa Barbieri, giocatrice esperta, proveniente dalla PF Pisa.

Le sue prime parole in rosablù:

«La scelta di unirmi al Jolly è arrivata nel momento in cui ho percepito una grande voglia di “mettersi in gioco” per un altro anno con lo scopo di raggiungere un obiettivo importante; quindi una grande ambizione a 360 gradi. Il percorso che mi é stato proposto l’ho trovato molto stimolante, di conseguenza non ho esitato ad accettare questa nuova sfida».

«Come obiettivo comune credo sia fondamentale il gioco di squadra, il sostegno e la fiducia reciproca, cose che credo non verranno a mancare. Per quanto riguarda quello individuale spero di essere un aiuto prezioso all’interno della squadra, c’é tanta voglia di giocare e di ottenere ottimi risultati, lavorando sodo e cercando di migliorare sempre di più».

