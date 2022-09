Home

Attualità

Elisa Esposito prof del corsivo ai Politici su Tik Tok, “I giovani non vi guardano, tornate in TV”

Attualità

4 Settembre 2022

Elisa Esposito prof del corsivo ai Politici su Tik Tok, “I giovani non vi guardano, tornate in TV”

4 settembre 2022 – Elisa Esposito prof del corsivo ai Politici su Tik Tok, “I giovani non vi guardano, tornate in TV”

La Tik toker Elisa Esposito che ha lanciato il modo di parlare in “Corsivo”, parla dei politici sbarcati su Tik Tok

E’ un trend che in previsione delle elezioni è diventato ormai virale negli ultimi mesi. A La Repubblica Elisa Esposito seguita da oltre 1,1 milioni di utenti di Tik Tok ha commentato la nuova trovata dei politici che si sono iscritti al social per avvicinarsi alla nuova generazione.

Le parole della Tik Toker Elisa Esposito

“Ma qui funzionano solo balletti e canzoni” spiega Elisa Esposito rivolgendosi ai politici italiani che si sono iscritti a Tik Tok per avvicinarsi anche ai giovani. La prof del Corsivo ha preferito non esporsi riguardo i nomi della campagna elettorale: “Diciamo che do un 6 politico a tutti”, però il mio consiglio ai neo tik toker calati dall’agone politico è: “I giovani su Tik Tok non li stanno a guardare, lo usano solo per intrattenimento. Tornino alla televisione”.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin