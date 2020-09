Home

Politica

Elisa Meloni (Svolta Toscana) su “fondi europei mal spesi”

Politica

5 Settembre 2020

Elisa Meloni (Svolta Toscana) su “fondi europei mal spesi”

Regionali Toscana (Livorno) 5 settembre 2020 – “Ci troviamo oggi a denunciare, così come facciamo ormai da tempo; l’enorme confusione che stanno creando alcuni candidati al consiglio regionale, in merito ai fondi europei.

All’interno di Volt, che è un partito pan europeo, quindi sempre in contatto con le sezioni di altri stati del contenente, rimaniamo attoniti della propaganda da quattro soldi che viene fatta su un tema che invece sarà fondamentale per il futuro, non solo della nostra regione, ma anche del nostro paese.

Troviamo che equiparare il recovery fund ad una vincita al totocalcio equivale a prendere in giro tutti quegli imprenditori e lavoratori che hanno sofferto e soffrono tuttora per la crisi generata dall’emergenza sanitaria.



Se veramente si pensa di utilizzare questi fondi per tappare le buche o per mettere i fiori nelle aiuole, rischiamo di ritrovarci tra 5 anni senza un soldo in tasca, ma con delle strade che ci invidieranno in tutto il mondo”.

Elisa Meloni (Svolta Toscana)

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin